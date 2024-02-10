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Военная операция на Украине ,  
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Харьковская прокуратура сообщила об уничтоженном объекте инфраструктуры

Прокуратура: в Харькове при взрывах уничтожен объект критической инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Объект критической инфраструктуры полностью уничтожен при взрыве в Харькове, сообщила в телеграм-канале областная прокуратура.

«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары», — сказано в сообщении.

В ночь на 10 февраля в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о попаданиях в Немышлянском районе города.

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Мэр Харькова Игорь Терехов после этого сообщил о разливе топлива на автозаправочной станции. В результате загорелись 14 частных жилых домов. Площадь пожара достигла 3,7 тыс. кв. м. Из района эвакуировали 50 человек.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Харьков критическая инфраструктура Военная операция на Украине Украина
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