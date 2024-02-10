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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова после взрывов сообщил о пожаре из-за разлива топлива на АЗС

Мэр Харькова Терехов после взрывов сообщил о пожаре из-за разлива топлива на АЗС
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате загорелись 14 частных жилых домов. Площадь пожара составляет 3,7 тыс. кв. м. Эвакуированы 50 человек, сообщил Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов после серии взрывов сообщил в телеграм-канале о разливе топлива на автозаправочной станции.

В результате загорелись 14 частных жилых домов. Площадь пожара достигает 3,7 тыс. кв. м. Эвакуированы 50 человек, в том числе двое детей.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Ранее Терехов сообщил о серии взрывов в городе. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о попаданиях в Немышлянском районе Харькова и поселке Великий Бурлук Купянского района.

В Измаиле Одесской области слышны взрывы, сообщает также «Суспільне». Мэр Андрей Абрамченко писал о работе ПВО в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Елена Чернышова
Харьков взрывы АЗС Пожар
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