Мэр Харькова после взрывов сообщил о пожаре из-за разлива топлива на АЗС
Мэр Харькова Игорь Терехов после серии взрывов сообщил в телеграм-канале о разливе топлива на автозаправочной станции.
В результате загорелись 14 частных жилых домов. Площадь пожара достигает 3,7 тыс. кв. м. Эвакуированы 50 человек, в том числе двое детей.
Ранее Терехов сообщил о серии взрывов в городе. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о попаданиях в Немышлянском районе Харькова и поселке Великий Бурлук Купянского района.
В Измаиле Одесской области слышны взрывы, сообщает также «Суспільне». Мэр Андрей Абрамченко писал о работе ПВО в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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