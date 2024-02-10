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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремела серия взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове произошла серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

После серии взрывов над городом видно зарево от крупного пожара, передает УНИАН.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о попаданиях в Немышлянском районе Харькова и поселке Великий Бурлук Купянского района. По его словам, никто не пострадал.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Вечером украинские СМИ писали о взрыве в Одессе. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил об одном пострадавшем, он также попросил жителей Измаильского района находиться в укрытии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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