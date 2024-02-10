В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошла серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

После серии взрывов над городом видно зарево от крупного пожара, передает УНИАН.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о попаданиях в Немышлянском районе Харькова и поселке Великий Бурлук Купянского района. По его словам, никто не пострадал.

Вечером украинские СМИ писали о взрыве в Одессе. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил об одном пострадавшем, он также попросил жителей Измаильского района находиться в укрытии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.