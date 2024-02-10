Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели у берегов Аляски
Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря у западного побережья Аляски, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Как уточнили в ведомстве, полет длился более семи часов. В течение этого времени Ту-95МС сопровождали истребители Су-30см.
Самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, они выполняются в строгом соответствии с международным правом, подчеркнули в Минобороны.
Ту-95 — это семейство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, предназначенных для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных военно-географических районах и в тылу, если боевые действия ведутся в глубине континента.Ту-95МС — модификация этого самолета, которая сейчас стоит на вооружении российской армии.
Самолет разработало Опытное конструкторское бюро (ОКБ) имени А. Н. Туполева, в 1981 году его запустили в серийное производство. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, каждый из которых имеет тягу в 15 тыс. лошадиных сил. Самолет может развивать скорость до 830 км/ч и нести боевую нагрузку до 20 т.
Ранее, 7 февраля, два ракетоносца Ту-95МС также провели рейд над Беринговым и Чукотским морями. Полет длился около девяти часов в сопровождении истребителей.
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