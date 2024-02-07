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Два ракетоносца Ту-95МС провели рейд над Беринговым и Чукотским морями

Минобороны: два Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова и Чукотского морей
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Полет длился около девяти часов, Ту-95МС сопровождали истребители.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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Российские самолеты регулярно патрулируют воды Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.

Так, 6 февраля 2024 года Минобороны сообщило, что два бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Он длился более десяти часов.

Ранее, 17 октября, два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем, а 10 августа два Ту-160 пролетели над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном.

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