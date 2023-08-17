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Политика ,  
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Минпромторг пообещал удвоить боевую мощность бомбардировщиков Ту-95

Минпромторг пообещал удвоить боевую мощность бомбардировщиков Ту-95 в 2023 году
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Боевые возможности стратегических бомбардировщиков Ту-95 в этом году будут значительно увеличены, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Олег Бочаров при посещении ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

«В этом году по программе Ту-95 благодаря «Кузнецову» будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», — цитирует замминистра ТАСС.

Он не раскрыл подробно, что означает термин «боевая мощность» и какие именно параметры самолета будут увеличены.

ПАО «ОДК-Кузнецов» занимается производством ракетных, авиационных и газотурбинных двигателей. На сайте компании говорится, что организация является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения в России.

Для бомбардировщиков Ту-95 завод производит двигатели.

Ту-95 — это семейство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, предназначенных для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных военно-географических районах и в тылу, если боевые действия ведутся в глубине континента. Самолет разработало Опытное конструкторское бюро (ОКБ) № 156 (ныне — КБ «Туполев»), он стоял на вооружении советских ВВС с 1957 года.

Сейчас на вооружении российской армии стоит модификация этого самолета — Ту-95МС. Стратегический ракетоносец был запущен в серийное производство в 1981 году. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, каждый из которых имеет тягу в 15000 лошадиных сил. Самолет может развивать скорость до 830 км/ч и нести боевую нагрузку до 20 т.

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Ту-95МС может быть оснащен двумя двуствольными пушками ГШ-23 калибром 23 мм, он способен нести широкий спектр вооружений, в том числе шесть крылатых ракет Х-15 дальностью 2,5 тыс. км, а также морские мины.

Теги
Ту-95 стратегический бомбардировщик авиадвигатели
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