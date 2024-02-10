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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили три беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Информации о пострадавших и повреждениях нет. Местные власти пока не комментировали атаку.

Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Больше года там действует высокий уровень террористической опасности.

Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В ночь на 5 февраля над Брянской область сбили пять дронов за ночь, разрушений не было, 9 февраля — один беспилотник. Днем 6 февраля ВСУ нанесли удар по селу Сушаны Брянской области. Власти не уточнили, какое оружие военные применили для атаки.

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Теги
Минобороны Брянская область ПВО беспилотники
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Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
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