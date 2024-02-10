Производящая вживляемые в мозг чипы компания Маска переехала
Компания предпринимателя Илона Маска Neuralink перенесла место регистрации из Делавэра в Неваду, сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление, отправленное акционерам.
Ранее Маск предложил перенести офис Tesla из Делавэра в Техас. В конце января бизнесмен написал на странице в Х: «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр».
Решения о перерегистрации приняты после того, как суд в Делавэре лишил Маска выплаты в размере свыше $55 млрд в качестве компенсационного пакета от Tesla. В результате акции компании упали, а Маск может лишиться первого места в списке богатейших людей мира.
Маск в конце января сообщил, что первый человек получил чип от Neuralink. Продукт называется «Телепатия», благодаря ему можно «просто подумав» управлять телефоном, компьютером или другим устройством.
Нейрочип — капсула-приемник, которая крепится за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса.
Один процессор величиной 4 на 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов. Кабель USB-C обеспечивает максимальную пропускную способность для передачи данных.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле