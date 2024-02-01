Маск предложил перенести Tesla в Техас после потери выплаты в $55 млрд

Суд в Делавэре лишил Маска выплаты в размере $55 млрд в виде акций Tesla. Бизнесмен посоветовал не регистрировать свои компании в этом штате. Акционеры проголосуют, чтобы решить, переносить ли штат регистрации в Техас

Илон Маск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Tesla проведет голосование акционеров, чтобы решить, переносить ли штат своей регистрации в Техас, где уже находится головной офис компании, сообщил бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Решение принято после того, как суд в штате Делавэр, где сейчас зарегистрирована компания, постановил отменить выплату Маску в размере более чем $55 млрд в качестве компенсационного пакета от Tesla. В результате Маск рискует лишиться первого места в списке богатейших людей мира.

Бизнесмен уже провел на своей странице в X опрос о том, стоит ли перенести компанию в Техас. В голосовании приняли участие более 1 млн пользователей: 87,1% выступили за перенос компании в Техас, 12,9% — против.

В 2018 году Tesla утвердила компенсационную выплату Маску вместо зарплаты на десятилетний срок в форме акций компании. Предполагалось, что в ходе 12 траншей ему будут передавать ценные бумаги Tesla размером 1% от всего пакета ее акций, каждый пакет он должен был получить при достижении компанией определенных целей. Business Insider сообщил, Tesla достигла всех 12 целей в 2023 году.

Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта. Он счел, что план о компенсационной выплате Маску «выходит за рамки разумного». По словам акционера, бизнесмен повлиял на это решение из-за близких отношений с советом директоров. Суд назвал выплату «непостижимой суммой», которая была несправедливой по отношению к акционерам, и стал на сторону истца.

Акции Tesla после этого решения упали на 3%. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска — $204 млрд, без учета пакета Tesla оно составит $149 млрд, и тогда миллиардер будет занимать третью строчку в рейтинге.

По оценке Forbes, состояние Маска составляет $210 млрд, но и в этом рейтинге при условии вычета $55 млрд он окажется на третьем месте, ниже Арно и Безоса.