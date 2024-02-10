Студенты КФУ ушли со встречи с Мизулиной, не дождавшись конца
Студенты Казанского федерального университета покинули зал, не дождавшись окончания встречи с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Видео мероприятия опубликовали издание RusNews в своем телеграм-канале, а также канал «Осторожно, новости».
До этого студент Аркадий Зайцев вступил в дебаты с Мизулиной по поводу доносов.
«Сотни тысяч россиян покидают страну безвозвратно из-за того, что начинается история с доносами вновь!» — обратил внимание он.
Студент, в частности, упомянул заявления на рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России) и рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, также признан иноагентом).
В ответ глава «Лиги безопасного интернета» предложила ему «открыть словарь» и посмотреть значение слова «донос». «Открой словарь, прочитай, что такое донос. Это тайное сообщение о чем-то. Это же правильно я говорю? Откройте Википедию», — ответила Мизулина.
«Лига безопасного интернета» просила прокуратуру проверить трек Oxxxymiron «Ойда» и самого рэпера. В январе 2023 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Oxxxymiron на 70 тыс. руб. за призывы к нарушению целостности России, а в июне суд запретил трек «Ойда» в России. «В материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России», — заявили в суде.
«Мы получили обращения от бдительных граждан. Мы направили эти обращения в полицию. Полиция провела проверку и передала материалы в суд. Суд провел психолого-лингвистическую экспертизу, которая обнаружила признаки экстремистской информации», — пояснила Мизулина.
Далее она спросила, читал ли студент Конституцию России.
Тот указал на статью о свободе слова. На это глава «Лиги безопасного интернета» ответила: «А у меня есть право обратиться в любой орган власти, если я вижу нарушение закона. Ты хочешь меня лишить этого права?» — поинтересовалась она.
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