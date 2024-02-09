Минтруд напомнил о планах повысить социальные пенсии на 7,5%

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Социальные пенсии в России увеличатся в 2024 году на 7,5%, сообщает пресс-служба Минтруда.

«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что индексацию социальных пенсий проводят каждый год 1 апреля. Увеличение выплат, на которое в текущем году заложили 37,5 млрд руб., коснется 4,1 млн человек.

Так, с 1 апреля пенсии станут больше для свыше 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. В это число входят:

военнослужащие и члены их семей;

участники Великой Отечественной войны;

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей;

работники летно-испытательного состава, а также космонавты и члены их семей.

В Минтруде также напомнили, что социальные пенсии получают те, «кто в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии».

В октябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов сказал, что после индексации в 2024 году средний размер пенсий в России составит 23,2 тыс. руб. в месяц. Общий объем расходов на индексацию выплат он оценил приблизительно в 600 млрд руб. В сентябре 2023-го Минтруд сообщил, что на выплату пенсий в 2024 году пойдет более 10 трлн руб.