Минтруд напомнил о планах повысить социальные пенсии на 7,5%
Социальные пенсии в России увеличатся в 2024 году на 7,5%, сообщает пресс-служба Минтруда.
«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что индексацию социальных пенсий проводят каждый год 1 апреля. Увеличение выплат, на которое в текущем году заложили 37,5 млрд руб., коснется 4,1 млн человек.
Так, с 1 апреля пенсии станут больше для свыше 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. В это число входят:
- военнослужащие и члены их семей;
- участники Великой Отечественной войны;
- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
- пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей;
- работники летно-испытательного состава, а также космонавты и члены их семей.
В Минтруде также напомнили, что социальные пенсии получают те, «кто в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии».
В октябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов сказал, что после индексации в 2024 году средний размер пенсий в России составит 23,2 тыс. руб. в месяц. Общий объем расходов на индексацию выплат он оценил приблизительно в 600 млрд руб. В сентябре 2023-го Минтруд сообщил, что на выплату пенсий в 2024 году пойдет более 10 трлн руб.
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