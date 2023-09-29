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Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в следующем году

Минтруд: средний размер пенсии по старости в 2024 году составит 23 405 руб.
В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в прогнозе Минэкономразвития. Таким образом, средний размер пенсии составит 23,4 тыс. руб.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С 1 января 2024 года средний размер пенсии у неработающих пенсионеров вырастет на 1628 руб., им будут выплачивать 23 405 руб., говорится в сообщении Минтруда. Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн руб.

Максимальный размер пособия по безработице в следующем году составит 122 тыс. руб. в месяц, по беременности и родам — 565 тыс. руб., по уходу за ребенком для работающих — 49 тыс. руб.

«В целом на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в 2024 году заложено почти 1,2 трлн руб.», — сообщили в министерстве.

Ранее о том, что размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит 7,5%, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на утвержденный проект бюджета Социального фонда. Это первый проект бюджета, который был сформирован после объединения ПФР и ФСС в единую структуру и внедрения с этого года единого тарифа страховых взносов для работодателей.

Как отмечала газета, в 2024 году совокупный объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн руб., из которых 16 трлн будут сформированы за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, а оставшаяся сумма — средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 год. При этом в нынешней версии проекта бюджета, по данным издания, уровень инфляции по итогам этого года составит 7,5%, в 2024 году сократится до 4,5%, в 2025–2026 годах — до 4%.

На фоне реформы по повышению пенсионного возраста власти ожидают дальнейшего снижения числа получателей страховой пенсии по старости, следует из данных СФР, с которыми ознакомился РБК. Их среднегодовая численность составит в 2024 году 39,96 млн человек, в 2025 году — 39,87 млн человек, в 2026 году — 39,69 млн человек, следует из проекта бюджета СФР. В их число не входят военные пенсионеры, поскольку они получают пенсии не через Соцфонд. Однако за счет индексаций расходы СФР на выплату страховых пенсий будут расти и увеличатся с 9,9 трлн руб. в 2024 году до 11,2 трлн руб. в 2026-м.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Екатерина Виноградова
пенсии правительство индексация Инфляция
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