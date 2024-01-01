Пенсии в Москве выросли на 5%

Сергей Собянин сообщил об увеличении минимальной пенсии в Москве на 5%

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве увеличился до 24,5 тыс. рублей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Это стало возможным за счет индексации пенсий москвичей на 5%. Кроме того, с 1 января московские власти ввели увеличение социальных выплат многодетным, семьям погибших военнослужащих, ветеранам ВОВ, людям с инвалидностью, детям-сиротам, долгожителям и другим льготным категориям граждан.

24,5 тыс. руб. — размер пенсии с городской доплатой до московского социального стандарта. За ней могут обратиться неработающие пенсионеры, которые на момент обращения зарегистрированы в Москве как минимум десять лет. Остальные могут рассчитывать на увеличение пенсии до уровня прожиточного минимума (в 2024 году — 16 964 руб.), если их обеспечение находится ниже этой планки.

В прошлом году московские пенсионеры с правом на доплату до уровня городского социального стандарта получали 23 313 руб. Пенсия, доведенная до уровня прожиточного минимума, достигала 16 257 руб. В декабре 2022-го московские власти индексировали социальные выплаты на 10%.