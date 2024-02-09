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Политика ,  
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Умер один из пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске

Минздрав ЛНР: скончался один из пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске
Здание пекарни, пострадавшее в результате обстрела
Здание пекарни, пострадавшее в результате обстрела (Фото: lisichansk_adm / VK)

Один из получивших ранения при обстреле пекарни в Лисичанске скончался, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Пациент, молодой мужчина 36 лет, был в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все, чтобы его спасти. Но характер травм, которые он получил в результате обстрела, оказались несовместимы с жизнью», — сказала она.

Пащенко также отметила, что состояние трех других пациентов, которые попали под обстрел в пекарне, удалось стабилизировать. Они остаются в клинической больнице Луганска.

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Удар по пекарне в Лисичанске ВСУ нанесли днем 3 февраля. Следственный комитет России заявил, что военные вели огонь из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате удара погибли 28 человек, среди жертв один ребенок. Погибли также несколько представителей республиканской власти: глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко и два местных депутата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар терактом. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва ждет осуждения произошедшего международными организациями.

Россия запросила в связи с ударом заседание Совбеза ООН. На нем постпред страны Василий Небензя сказал, что США — соучастник случившегося, поскольку использование РСЗО HIMARS предполагает консультации украинской стороны с американскими военными.

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Теги
ЛНР обстрел Лисичанск погибшие
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