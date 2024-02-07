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Военная операция на Украине ,  
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Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Постпред России Небензя обвинил США в соучастии удара ВСУ по Лисичанску и Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Об этом дипломат сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя напомнил о словах представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого о том, что при использовании установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном.

«Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске. Да и не только его, а десятков, если не сотен, других, в которых фигурируют западные вооружения», — сказал он.

Небензя назвал подобным преступлением крушение Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных для согласованного обмена.

«Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», — заявил дипломат.

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Самолет Ил-76 был сбит 24 января на подлете к Белгороду. Минобороны обвинило в катастрофе Киев, заявив, что из Харьковской области по борту были выпущены две ракеты ПВО. Президент Владимир Путин также сказал, что самолет с военнопленными сбила Украина.

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Днем 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. В СК заявили, что он был из реактивной системы залпового огня HIMARS. Жертвами этой атаки стали 28 человек, в том числе один ребенок. Также погибли глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко и два местных депутата.

В Москве назвали удар по Лисичанску терактом и заявили, что ждут осуждения действий ВСУ международными организациями.

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