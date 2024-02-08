СК назвал причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске
Атака здания пекарни в Лисичанске 3 февраля была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под командованием подполковника Евгения Родина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).
Там указали, что здание пекарни обстреляли «из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ». Командиру дивизиона Евгению Родину и командиру бригады Сергею Савченко «будет предъявлено обвинение и решен вопрос о заочном аресте», сообщили в СК.
В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, в том числе ребенок. Из-под завалов разрушившегося здания достали десять человек, шестерых госпитализировали в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. В ЛНР 4 февраля был объявлен траур.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее терактом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Лисичанска, подчеркнув, что атаки на мирных жителей неприемлемы.
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