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Военная операция на Украине ,  
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СК назвал причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске

В СК назвали имена причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске
Сюжет
Военная операция на Украине
Здание пекарни в Лисичанске было обстреляно бригадой ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина, сообщили в СК. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Жертвами этой атаки стали 28 человек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Атака здания пекарни в Лисичанске 3 февраля была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под командованием подполковника Евгения Родина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Там указали, что здание пекарни обстреляли «из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107 реактивной артиллерийской бригады ВСУ». Командиру дивизиона Евгению Родину и командиру бригады Сергею Савченко «будет предъявлено обвинение и решен вопрос о заочном аресте», сообщили в СК.

В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, в том числе ребенок. Из-под завалов разрушившегося здания достали десять человек, шестерых госпитализировали в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. В ЛНР 4 февраля был объявлен траур.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее терактом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Лисичанска, подчеркнув, что атаки на мирных жителей неприемлемы.

СК назвал причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске
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