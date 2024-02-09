После драки на складе Wildberries в Подмосковье завели уголовное дело

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После драки на складе Wildberries в Электростали полиция возбудила уголовное дело, сообщила РБК начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по городскому округу Электросталь по факту нарушения общественного порядка на территории складского комплекса возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сказала она.

Она также уточнила, что сообщение в полицию о драке охранников и сотрудников складского комплекса поступило около 00:20 8 февраля. Полицейские выяснили, что бригадир обнаружил недочеты в работе сотрудника, вступил с ним в конфликт, после чего на место вызвали охранников и началась драка. Участников потасовки доставили в отдел МВД «для дальнейшего разбирательства», резюмировала Петрова.

Максимальное наказание, предусмотренное ст. 213 УК, — восемь лет лишения свободы.

8 и 9 февраля на складе Wildberries в Электростали произошли две драки.

Первая драка была массовой, в ней участвовали несколько десятков человек, в том числе охранники. В полиции отметили, что установили личности 13 «активных нарушителей общественного порядка». Пресс-служба Wildberries сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, «около десяти человек» доставили в полицию, а склад работает в штатном режиме.

Вторая драка произошла между сотрудниками, в Wildberries сообщили, что конфликт урегулировали, пострадавших не было, а товар не пострадал.