Кадры массовой драки на складе Wildberries
На складе Wildberries произошла массовая драка — подрались занятый на складе сотрудник и сотрудники группы быстрого реагирования. В полицию после конфликта доставили 10 человек, сообщили в Wildberries.
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