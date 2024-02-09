Руденко выразил уверенность в разрешении ограничений транзакций с Китаем
Россия уверена, что вопрос проведения платежей с Китаем будет решен. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
«Мы уверены в том, что эта проблема будет решена», — приводит ТАСС слова дипломата. Китайские банки приостановили отношения с российской стороной из-за опасений попасть под санкции США, заявил Андрей Руденко.
Китайский банк Chouzhou Commercial остановил расчеты с Россией и Белоруссией. Об этом стало известно 7 февраля. Транзакции через SWIFT, российскую СПФС и китайскую CIPS были прекращены.
Решение о приостановке отношений с компаниями из России может быть связано с санкциями США в отношении зарубежных финансовых компаний, которые «помогают военным усилиям Москвы на Украине». О том, что на фоне этого китайские государственные банки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов, в январе писало агентство Bloomberg.
Россия «с пониманием» относится к тому, что «некоторые коммерческие организации КНР проявляют осторожность» ввиду санкций со стороны США, заявил ранее Андрей Руденко. Пекин не только не отказывается от экономического сотрудничества с Москвой, но и работает над его укреплением, подчеркнул замминистра иностранных дел. Он отметил, что торгово-экономические отношения России и Китая развиваются «в здоровом ключе», несмотря на случаи отказа в проведении банковских платежей.
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