Медведев признался в ненависти к новому главкому ВСУ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что испытывает чувство ненависти, читая биографию нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения», — заявил Медведев. Он написал, что Сырский был «русским офицером», а стал «предателем», который «служит нацистам».
Медведев также признался, что ненавидит всех, кто «причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи)». Он также испытывает чувство презрения к западным странам, которые «всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне».
Украинский президент назначил Сырского новым главкомом ВСУ накануне вечером. Валерия Залужного, который занимал этот пост с июля 2021 года, отправили в отставку. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил такое решение четырьмя причинами, в том числе необходимостью пересмотреть тактику в зоне боевых действий.
Сырский родился в 1965 году в Киржачском районе Владимирской области, учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. При президенте Украины Викторе Януковиче Сырский был переговорщиком от Киева по реформированию украинских вооруженных сил и приведению их к стандартам НАТО. С 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе. Через несколько месяцев после прихода к власти Зеленский назначил Сырского главой Сухопутных войск.
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