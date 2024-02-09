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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Карлсон поделился впечатлениями после интервью с Путиным

Журналист Карлсон рассказал о своих впечатлениях после интервью с Путиным
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский журналист Такер Карлсон рассказал о впечатлениях после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, у которого он взял интервью, передает агентство «РИА Новости».

Карлсон пробыл в Кремле для интервью около пяти часов, прождав российского лидера два часа. Журналист отметил, что его удивила готовность Путина решить украинский кризис мирным путем, и добавил, что получил детальный ответ о предпосылках конфликта.

По мнению Карлсона, то, что НАТО поставила задачу сдержать Россию, очень огорчает Путина. Журналист назвал российского президента умным собеседником, отметив, что «в этом нет никаких сомнений».

Он также назвал людей, которые считают, что Путин уступит Крым Украине, безумцами.

«Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — сказал Карлсон.

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Карлсон прибыл в Москву 1 февраля 2024 года. Позже он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон объяснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а западные СМИ после начала военной операции «не потрудились» взять интервью у российского лидера.

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В ходе разговора с Карлсоном Путин заявил, что Россия желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров. Москва неоднократно утверждала, что готова к возобновлению диалога, но на своих условиях, одно из которых — сохранение за Россией новых территорий, в том числе Крыма. Киев для начала переговоров требует вывода российских войск. Обе стороны считают неприемлемыми условия друг друга.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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