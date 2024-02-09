Путин заявил, что Россия пока не достигла своих целей на Украине

Не все цели военной операции на Украине достигнуты, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Это одна из проблем, которую мы обсуждали в ходе переговоров в Стамбуле», — сказал российский лидер. Он добавил, что власти европейских стран попросили Россию вывести войска из Киева, чтобы «создать условия для окончательного подписания документов».

На вопрос Карлсона о том, что президент понимает под денацификацией, Путин заявил, что «надо избавиться от тех людей», которые оставили в жизни и стараются сохранить теорию и практику нацизма.

Журналист спросил, каким образом можно избавиться от культуры и идеологии, которые Путин не контролирует, российский лидер отметил, что договоренности об искоренении нацизма на Украине были достигнуты в Стамбуле. «Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства», — добавил он.

Переговоры по урегулированию на Украине начались 27 февраля 2022 года, стороны провели несколько раундов очно и несколько — в режиме видеосвязи. Наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта. Тогда переговоры планировалось продолжать два дня, но из-за того, что стороны согласовали значительное количество вопросов уже в первый день, было решено не продолжать раунд.

В мае помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что Москва не отказывается от переговоров, но процесс заморожен по инициативе Киева.