Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал о встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном в Кремле в начале 2000-х, на которой шла речь о возможном вступлении России в НАТО.
«Я спросил его: «Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это могло бы случиться?», — привел Путин содержание разговора. В ответ, по его словам, Клинтон сказал: «Ты знаешь, это интересно. Я думаю, да».
Однако позже, когда президенты встретились за ужином, Клинтон изменил свое мнение: «Знаешь, я поговорил со своей командой, нет, сейчас это невозможно». По словам Путина, экс-президент США может это подтвердить.
Если бы Клинтон сказал «да», власти России начали бы готовиться к вступлению в альянс, сказал президент.
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