Ираклия Кобахидзе назначили премьер-министром Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила Ираклия Кобахидзе новым премьер-министром страны, сообщила пресс-служба администрации главы государства в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
«Чтобы не создавать препятствий для борьбы со стихией, соответствующие акты издавались своевременно», — добавили в пресс-службе.
В последние дни в Грузии идут сильные дожди и снегопады, из-за непогоды произошел сход оползней в ряде регионов. Грузинская железная дорога приостановила движение междугородных поездов, которое восстановили только утром 8 февраля.
29 января экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об уходе в отставку. Он намерен возглавить правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Гарибашвили отметил, что «бескомпромиссно защищал интересы» страны и народа и гордится результатами своей работы на посту премьер-министра.
В тот же день источники телеканалов Imedi и Rustavi2 сообщили, что Гарибашвили собирается поменяться местами с лидером «Грузинской мечты» Кобахидзе.
В парламенте Грузии 75 из 150 мест принадлежат «Грузинской мечте», которая сформировала правительство в коалиции с «Силой народа». Полномочия нынешнего парламента истекают осенью 2024 года.
1 февраля съезд депутатов «Грузинской мечты» выдвинул на пост премьер-министра Кобахидзе. 8 февраля его кандидатуру утвердили 84 голосами против десяти на пленарном заседании парламента.
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