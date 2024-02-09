Ираклия Кобахидзе назначили премьер-министром Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила Ираклия Кобахидзе новым премьер-министром страны, сообщила пресс-служба администрации главы государства в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Чтобы не создавать препятствий для борьбы со стихией, соответствующие акты издавались своевременно», — добавили в пресс-службе.

В последние дни в Грузии идут сильные дожди и снегопады, из-за непогоды произошел сход оползней в ряде регионов. Грузинская железная дорога приостановила движение междугородных поездов, которое восстановили только утром 8 февраля.

29 января экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об уходе в отставку. Он намерен возглавить правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Гарибашвили отметил, что «бескомпромиссно защищал интересы» страны и народа и гордится результатами своей работы на посту премьер-министра.

В тот же день источники телеканалов Imedi и Rustavi2 сообщили, что Гарибашвили собирается поменяться местами с лидером «Грузинской мечты» Кобахидзе.

В парламенте Грузии 75 из 150 мест принадлежат «Грузинской мечте», которая сформировала правительство в коалиции с «Силой народа». Полномочия нынешнего парламента истекают осенью 2024 года.

1 февраля съезд депутатов «Грузинской мечты» выдвинул на пост премьер-министра Кобахидзе. 8 февраля его кандидатуру утвердили 84 голосами против десяти на пленарном заседании парламента.