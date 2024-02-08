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Война санкций ,  
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Fesco урегулировала инцидент с контейнеровозом Moskva в Китае

Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае
Сюжет
Война санкций
Контейнеровоз Moskva
Контейнеровоз Moskva (Фото: fesco.ru)

Специалисты Fesco урегулировали ситуацию с контейнеровозом Moskva, которому отказали в бункеровке (заправке топливом и моторными маслами) в Китае, сообщила РБК пресс-служба транспортной компании.

«В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер, и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос», — говорится в сообщении.

Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщил, что контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке и это связано с российским бенефициаром перевозки.

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Fesco приняла контейнеровоз Moskva в свой флот весной 2023 года. В компании заявили, что судно максимальной вместимостью 2471 стандартный контейнер будет курсировать между портами Китая и Санкт-Петербургом. В первый рейс Moskva отправилась 26 апреля 2023 года. Судно ходит под флагом Либерии.

Головная компания транспортной группы Fesco — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В мае 2023 года Великобритания ввела против нее санкции. Британские власти считают, что Fesco участвует в предоставлении услуг, которые «могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины».

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