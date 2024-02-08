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Контейнеровозу российской компании отказали в обслуживании в Китае

Глава Fesco: контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в Китае
Отказ связан с российским бенефициаром перевозки. С мая 2023 года Fesco находится под санкциями Великобритании
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Фото: fesco.ru
Фото: fesco.ru

Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в китайском порту. Об этом сообщил председатель совета директоров транспортной компании Fesco Андрей Северилов в ходе международного форума «Россия-2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса», передает корреспондент РБК.

«Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, — отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему», — сказал Северилов. Он уточнил, что отказ в бункеровке связан с российским бенефициаром перевозки.

«Это проблема, которая, наверное, могла бы быть решена, если бы у нас существовали на текущий момент так называемые транспортно-логистические центры за рубежом, которые должны не только представлять из себя торговые дома <…>, но и в том числе базы по обеспечению института безопасности», — заметил он.

Головная компания транспортной группы Fesco — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В мае 2023 года Великобритания ввела против нее санкции. Британские власти считают, что Fesco участвует в предоставлении услуг, которые «могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины».

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Фото:Guang Niu / Getty Images

Fesco приняла контейнеровоз Moskva в состав своего флота весной 2023 года. В компании заявили, что судно будет курсировать между портами Китая и Санкт-Петербургом. В первый рейс Moskva отправилась 26 апреля 2023 года. Судно 2023 года постройки имеет длину 172 м, ширину 32,2 м, дедвейт составляет 31 407 т, грузовая вместимость — 2 471 TEU. Оно ходит под флагом Либерии.

С января по сентябрь 2023 года Fesco перевезла по морским и железнодорожным путям между Россией и Китаем в общей сложности более 250 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), что на 30% выше аналогичного периода прошлого года. «В 2024 году прогнозируем рост на уровне 15%», — сказал президент компании Аркадий Коростылев.

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Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Ей принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы «Трансгарант» и «Дальрефтранс». Fesco оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске. Флот группы включает более 30 транспортных судов.

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Яна Ломакина
Китай Fesco контейнеровоз
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