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Палестино-израильский конфликт ,  
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Лидеры еврейской общины рассказал о встрече с Путиным

Лидеры еврейской общины обсудили с Путиным освобождение заложников ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Александр Борода, Берл Лазар и Владимир Путин
Александр Борода, Берл Лазар и Владимир Путин (Фото: Сергей Фадеичев / Sputnik / Reuters)

Лидеры еврейской общины России обсудили минувшим вечером с президентом Владимиром Путиным вопрос освобождения россиян — заложников ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил главный раввин России Берл Лазар, передает ТАСС.

«Президент держит руку на пульсе. Он располагает всей информацией о заложниках, имеющих российское гражданство, их трое», — сказал Лазар по итогам встречи с Путиным. По словам раввина, «президент однозначно заявил, что намерен использовать все свое влияние, все свои связи, чтобы проблема заложников [в Газе] получила решение в самое ближайшее время».

В плену у ХАМАС находятся три россиянина, у которых также есть израильское гражданство, — Александр Труфанов, Андрей Козлов и Александр Лобанов, сообщили в декабре 2023 года «Известия» со ссылкой на источники в армейских структурах Израиля.

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Козлова взяли в заложники во время нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в кибуце Реим 7 октября, вся его семья живет в Санкт-Петербурге. Лобанова также похитили на музыкальном фестивале в Реиме, он жил в городе Ашкелон недалеко от границы с сектором Газа.

Труфанова захватили в заложники во время атаки на кибуц Нир-Оз 7 октября. В плен также попали его мать, 50-летняя Елена Труфанова, бабушка, 73-летняя Ирена Тати (обе — гражданки России), и невеста, израильтянка Сапир Коэн. Отец Александра Виталий Труфанов погиб в результате нападения. Позже боевики ХАМАС освободили Тати, Труфанову и Коэн.

По последним данным армии Израиля, в секторе Газа погибли около четверти всех заложников, удерживаемых ХАМАС, — 31 из более чем 130. Среди погибших 29 человек, которых захватили в плен 7 октября.

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Теги
Владимир Путин ХАМАС сектор Газа заложники Берл Лазар
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