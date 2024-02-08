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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД подтвердил послу Франции поддержку Россией завершения боев в Газе

Замглавы МИДа Богданов заявил послу Франции о поддержке завершения боев в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов встретился с послом Франции в Москве Пьером Леви, сообщило министерство на своем сайте.

В МИДе уточнили, что встречу инициировала французская сторона. Главной темой переговоров стала обстановка в зоне палестино-израильского конфликта, в первую очередь гуманитарная ситуация в секторе Газа.

Богданов разъяснил французскому послу позицию России в пользу скорейшего прекращения боевых действий в эксклаве, говорится в сообщении.

Российская сторона выступает за оказание необходимого содействия жителям сектора Газа, заявил замглавы ведомства дипломату. Также Москва полагает, что политическому урегулированию на основе решений ООН путем создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме нет альтернатив, сказал он Леви.

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После Шестидневной войны 1967 года, в которой Израиль разгромил коалицию Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии, Иордании, Йемена и Судана, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 242, призывающую Израиль покинуть оккупированные за период конфликта территории в обмен на «прекращение всех претензий или состояний воюющей стороны» и «признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого государства в данном районе».

Россия не раз призывала к прекращению огня в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху называл целью страны полное уничтожение ХАМАС. Он подчеркивал, что прекращения огня не будет до освобождения всех заложников, удерживаемых палестинской группировкой.

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Теги
сектор Газа МИД Израиль Палестина Михаил Богданов Франция
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