Палестинская администрация заявила о планах контролировать сектор Газа

Палестинская администрация до войны Израиля и ХАМАС работала в секторе Газа и продолжит это делать после завершения конфликта. Рамалла намерена добиться устойчивого прекращения огня в регионе, заявил глава МИД Палестины

Рияд аль-Малики (Фото: МИД РФ / РИА Новости)

Власти Палестины в лице Организации освобождения Палестины (ООП) должны контролировать и Западный берег реки Иордан, и сектор Газа, заявил журналистам в Нью-Йорке глава МИД страны Рияд аль-Малики в ответ на вопрос РБК.

«Палестинская администрация — избранная, законная власть в Палестине. ООП является законным представителем палестинского народа, и наша ответственность заключается в том, чтобы полностью управлять всей палестинской территорией, не только Западным берегом, но и сектором Газа», — сказал он.

Палестинская национальная администрация контролирует только Западный берег реки Иордан. Власть в секторе Газа в 2007 году захватила исламистская группировка ХАМАС.

По его словам, администрация «не покидала» сектор Газа, в регионе работали 38 тыс. сотрудников государственных служб, но после 7 октября прошлого года, когда началась война Израиля и ХАМАС, их деятельность прервана, но ее возобновят, когда конфликт прекратится. «Дело не в том, что мы собираемся создать новую ситуацию, мы собираемся «реактивировать» ситуацию, которая существовала в Газе до войны», — пояснил аль-Малики.

Он добавил, что в Рамалле хотят добиться «устойчивого прекращения огня без предварительных условий» в секторе.

Аль-Малики также рассказал журналистам, что Палестина считает необходимым введение санкций против Израиля и его политиков, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

Нетаньяху ранее выступал против создания палестинского государства и перехода сектора Газа под контроль Рамаллы. По его словам, Израиль не собирается менять «ХАМАСтан» на «ФАТХстан» (ФАТХ — Движение за национальное освобождение Палестины, это часть ООП).

Вопрос послевоенного ближневосточного урегулирования РБК также прокомментировал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. Страна соседствует как с Западным берегом реки Иордан, так и с еврейским государством. Иордания осуждала действия Израиля против палестинцев, в том числе в секторе Газа, в ноябре она отозвала из страны своего посла.

По словам иорданского министра, послевоенное урегулирование конфликта должно быть «всеобъемлющим» и позволяющим «суверенному независимому палестинскому государству жить в мире бок о бок с Израилем». Сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим должны существовать как «единое целое», сказал он. Приоритетом на текущий момент министр назвал «прекращение агрессии».