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Политика ,  
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Bloomberg увидел признаки опалы в отношении экс-главы Минобороны Китая

Bloomberg: власти Китая не поздравили бывшего главу Минобороны Вэя с Новым годом
Вэй Фэнхэ
Вэй Фэнхэ (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший министр национальной обороны и экс-командующий Ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Вэй Фэнхэ не вошел в список чиновников, получивших поздравления с китайским Новым годом (10 февраля) от высшего руководства. Об этом сообщает Bloomberg.

Министра не включили в список из примерно 130 высокопоставленных официальных лиц в отставке, которым направили поздравления. При этом четверо предшественников Вэя в списке есть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, экс-глава Минобороны также не присутствовал на новогоднем приеме с лидером Китая Си Цзиньпинем в конце января.

Bloomberg отмечает, что инцидент произошел на фоне масштабного расследования взяточничества среди высокопоставленных военных чиновников в Китае. За последние месяцы к ответственности привлекли более десятка чиновников, некоторые из них связаны с Ракетными войсками, пишет агентство.

В Китае под контролем Ракетных войск НОАК находится ядерное оружие.

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Ли Шанфу

Вэй Фэнхэ возглавил Ракетные войска НОАК в 2012 году (до 2015 года — 2-й артиллерийский корпус). В 2018–2023 годах он занимал должность министра национальной обороны Китая.

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В марте 2023 года на посту главы Минобороны Вэя сменил генерал Ли Шанфу.

Спустя полгода, в октябре, его отстранили от должности. Financial Times писала, что Ли отстранили, поскольку против него ведется расследование. Издание назвало ситуацию «очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина».

Reuters со ссылкой на осведомленные источники уточнял, что министр находится под следствием за нарушения при закупке военной техники.

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