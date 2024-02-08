Северная Корея разорвала экономические отношения с Южной Кореей
На пленарной сессии президиума верховного народного собрания КНДР отменили законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, об этом сообщает Bloomberg.
Представитель Министерства объединения Южной Кореи заявил, что это приведет лишь к дальнейшей изоляции Северной Кореи. Он также добавил, что такой шаг был ожидаемым, сообщает агентство Yonhap News
Торговля между двумя Кореями упала практически до нуля с $2,7 млрд, или около 10% экономики КНДР, в 2015 году, пишет Bloomberg.
На партийном собрании в конце года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын определил межкорейские связи как отношения между «двумя враждебными друг другу государствами» и пообещал «подавить» всю территорию Южной Кореи в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Этот шаг был предпринят менее чем через месяц после того, как КНДР решила распустить ведомства по межкорейским делам, такие как Национальный комитет мирного воссоединения отечества и два агентства — отвечающее за национальное экономическое сотрудничество и организующее туры на гору Кымган.
В январе 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал невозможным воссоединение с Южной Кореей и призвал демонтировать Арку Воссоединения двух стран.
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