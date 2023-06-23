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Байден перепутал должность Моди

Байден по ошибке приложил руку к сердцу при встрече с Моди во время исполнения гимна Индии

Президент США Джо Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди оговорился и перепутал его должность. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

«Господин президент... Господин президент... господин премьер-министр, <...> Моди. Господин премьер-министр, спасибо, что вы здесь, и добро пожаловать в Белый дом», — сказал Байден.

Кроме того, во время торжественной церемонии встречи премьера Байден по ошибке положил правую руку на сердце, когда проигрывался гимн Индии. Делать это должны граждане США, когда звучит национальный гимн. Президент убрал руку только через полминуты. Трансляция церемонии шла на странице Белого дома в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Президент США не раз допускал оговорки в своих выступлениях. Так, в начале июня на встрече с британским премьером Риши Сунаком Байден также назвал его «мистером президентом».

Кроме того, в середине апреля, выступая с речью на торжественном ужине в Дублинском замке, Байден рассказал о своих ирландских корнях. Он заявил, что для Ирландии или Соединенных Штатов нет слишком прочных барьеров. Завершая речь, президент США сказал: «Итак, спасибо вам всем. Да благословит вас всех Господь. Давайте, давайте лизнем мир. Давайте сделаем это». Вероятно, Байден хотел сказать «потрясем мир» (kick the world) вместо lick («лизать»).

Теги
Персоны
Джо Байден Нарендра Моди Индия ошибка
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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