Госдеп признал, что США не предупредили Ирак об авиаударах

В США признали, что не направляли Ираку предварительного уведомления об ударах

Белый дом и Госдеп США поспорили о том, было ли направлено предварительное уведомление Ираку перед нанесением авиаударов 2 января: Кирби ранее заявил, что такое уведомление было отправлено, однако Патель сегодня опроверг его слова

Фото: Senior Airman Brennen Lege / Zuma / ТАСС

Соединенные Штаты не направляли предварительного уведомления Ираку перед нанесением авиаударов по позициям боевиков 2 января, заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель, передает Reuters.

«Ирак, как и каждая страна в регионе, понимал, что после гибели наших солдат последует ответ. Что касается этого конкретного ответа в пятницу, предварительного уведомления не было. Мы проинформировали иракцев сразу после того, как произошли удары», — заявил Патель.

Его слова идут вразрез с позицией Совета национальной безопасности Белого дома, чей координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 3 февраля сообщил, что Вашингтон уведомил Багдад перед нанесением ударов.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Это стало ответом на атаку американской авиабазы в Иордании 28 января, сообщало Центральное командование США (CENTCOM). Тогда погибли три американских военнослужащих — впервые с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

CENTCOM уточнило, что военные нанесли удары по более чем 85 целям. В то же время американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликтов. «Но пусть все, кто может пытаться навредить нам, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — сказал он.

Министерство иностранных дел Ирака после нанесения авиаударов по объектам на территории страны вызвало временного поверенного по делам США в Багдаде Дэвида Беркера и вручило ему ноту протеста. «Ирак подтвердил свой отказ в том, чтобы позволить своей территории стать полем для сведения счетов между воюющими государствами. Наша страна не является подходящим местом для демонстрации силы между противниками», — говорится в документе.