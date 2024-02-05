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Госдеп признал, что США не предупредили Ирак об авиаударах

В США признали, что не направляли Ираку предварительного уведомления об ударах
Белый дом и Госдеп США поспорили о том, было ли направлено предварительное уведомление Ираку перед нанесением авиаударов 2 января: Кирби ранее заявил, что такое уведомление было отправлено, однако Патель сегодня опроверг его слова
Фото: Senior Airman Brennen Lege / Zuma / ТАСС
Фото: Senior Airman Brennen Lege / Zuma / ТАСС

Соединенные Штаты не направляли предварительного уведомления Ираку перед нанесением авиаударов по позициям боевиков 2 января, заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель, передает Reuters.

«Ирак, как и каждая страна в регионе, понимал, что после гибели наших солдат последует ответ. Что касается этого конкретного ответа в пятницу, предварительного уведомления не было. Мы проинформировали иракцев сразу после того, как произошли удары», — заявил Патель.

Его слова идут вразрез с позицией Совета национальной безопасности Белого дома, чей координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 3 февраля сообщил, что Вашингтон уведомил Багдад перед нанесением ударов.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Это стало ответом на атаку американской авиабазы в Иордании 28 января, сообщало Центральное командование США (CENTCOM). Тогда погибли три американских военнослужащих — впервые с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

CENTCOM уточнило, что военные нанесли удары по более чем 85 целям. В то же время американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликтов. «Но пусть все, кто может пытаться навредить нам, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — сказал он.

Министерство иностранных дел Ирака после нанесения авиаударов по объектам на территории страны вызвало временного поверенного по делам США в Багдаде Дэвида Беркера и вручило ему ноту протеста. «Ирак подтвердил свой отказ в том, чтобы позволить своей территории стать полем для сведения счетов между воюющими государствами. Наша страна не является подходящим местом для демонстрации силы между противниками», — говорится в документе.

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В настоящее время на территории Ирака находятся около 2500 американских военнослужащих из состава международной военной миссии. Их заявленной задачей в том числе является подготовка солдат иракской армии и борьба с терроризмом.

Как отмечает Reuters, антиамериканские настроения в Ираке усилились на фоне операции в секторе Газа. С требованием убрать из страны военных из США и других государств международной коалиции выступают в том числе проиранские шиитские группировки, на которые опирался ас-Судани во время прошлогодних выборов.

6 января премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о начале процесса вывода оставшихся иностранных войск с территории страны. Это произошло на следующий день после убийства американцами в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари. США подозревали его группировку в нападениях на сотрудников американских ведомств в Ираке, в том числе и в организации минометного обстрела посольства в Багдаде.

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