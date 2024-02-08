Минздрав: число погибших в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» выросло до двух

Число погибших в ДТП с 40 машинами в Подмосковье выросло до двух

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В результате массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Московской области погибли два человека, 16 получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«7 февраля примерно в 14:40 произошло столкновение более 40 автомобилей на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области. На место оперативно прибыли экстренные службы. Всего в результате пострадали 18 человек, двое из них погибли», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что амбулаторную помощь получили 11 пострадавших. Пять человек, которые находятся в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.

Ранее Минздрав сообщил об одном погибшем в аварии, в которой столкнулись десятки машин. Она произошла днем 7 февраля в районе 86-го км трассы М-4 «Дон» недалеко от подмосковного города Ступино. Областная прокуратура сообщила, что в ДТП попали легковые автомобили и четыре грузовика, которые двигались в попутном направлении.

После аварии было ограничено движение по трассе в сторону столицы и организован объезд по Каширскому шоссе. На место также направили пассажирский автобус, чтобы оставшиеся там люди могли согреться.

7 февраля в Москву пришел циклон «Ольга», из-за чего в городе начался сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что из-за непогоды видимость на дорогах снизится до 500 м. Снег сопровождают сильные порывы ветра (15–17 м/с), из-за чего образуется метель. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что начавшееся понижение температура продолжится и 8 февраля.