Минздрав назвал число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон»

Минздрав Подмосковья: на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье пострадали 15 человек

Фото: mosoblproc / Telegram

В массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье с участием почти 30 автомобилей пострадали 15 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

МВД ранее сообщало о трех пострадавших, «Интерфакс» — о четырех, а ТАСС — о шести. Телеграм-канал «112» приводил данные о 20 раненых.

В результате аварии погиб один человек.

«По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Еще семь доставляются в стационары медорганизаций Московской области», — сообщили в региональном минздраве.

Кроме того, на месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи и специалисты территориального центра медицины катастроф, добавили в ведомстве.

Авария произошла днем 7 февраля в районе 86-го км трассы М-4 «Дон» около подмосковного города Ступино. По данным прокуратуры, столкнулись 25 легковых автомобилей и четыре грузовика, которые ехали в одном направлении.

После аварии движение по трассе в сторону Москвы ограничили, для машин организовали объезд по Каширскому шоссе. На место также направили пассажирский автобус для обогрева оставшихся там людей.

7 февраля на Москву обрушился циклон «Ольга», который принес в город сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что из-за непогоды видимость на дорогах снизится до 500 м.