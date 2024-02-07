Кадры с места второго массового ДТП в Подмосковье
Еще одно массовое ДТП на фоне снегопада случилось на севере Подмосковья. На 45-м км трассы М-8 «Холмогоры» в сторону Москвы столкнулись более 20 автомобилей.
Четыре человека пострадали, движение перекрыли.
Ранее массовая авария случилась на трассе М-4 «Дон». Там столкнулись 30 машин. Один человек погиб, шесть — пострадали.
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