Кадры с места второго массового ДТП в Подмосковье

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Еще одно массовое ДТП на фоне снегопада случилось на севере Подмосковья. На 45-м км трассы М-8 «Холмогоры» в сторону Москвы столкнулись более 20 автомобилей.

Четыре человека пострадали, движение перекрыли.

Ранее массовая авария случилась на трассе М-4 «Дон». Там столкнулись 30 машин. Один человек погиб, шесть — пострадали.