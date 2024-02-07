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Как из космоса выглядит накрывший Москву циклон. Фото

«Роскосмос» поделился фото накрывшего Москву циклона «Ольга»
«Роскосмос» показал спутниковые снимки «снеговых облаков», которые принес в центральную часть России циклон «Ольга». В Москве 7 февраля идет сильный снегопад с порывами ветра, произошло два крупных ДТП в Подмосковье
Фото: roscosmos_gk / Telegram
Фото: roscosmos_gk / Telegram

«Роскосмос» поделился фото накрывшего центральную часть России циклона «Ольга», снятыми спутником «Метеор-М». По данным госкорпорации, он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.

«Центральную Россию накрыли снеговые облака», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Роскосмоса».

В Москву циклон «Ольга» принес сильный снегопад, синоптики прогнозируют, что за среду выпадет порядка четверти от месячной нормы осадков. Вместе со снегом возникли сильные порывы ветра (15–17 м/с), что приводит к метели. Кроме того, понижается температура — научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в четверг она снизится еще больше. Также снегопад сопровождается низким давлением — 725 мм ртутного столба.

В среду в столице возникли 9-балльные пробки, в Подмосковье произошли две крупные аварии.

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