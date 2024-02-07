В Башкирии назвали фашизмом идею не расписывать без совместимости генов
Министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова назвала «фашизмом» предложение обязать всех подающих заявление о регистрации брака предоставлять справку о генетической совместимости с потенциальным супругом.
Свое мнение Иванова высказала на заседании комитета парламента региона по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, передает «РБК Уфа».
Так министр отреагировала на слова председателя комитета Салавата Харасова, который сообщил о предложении «отдельных врачей» запретить регистрацию брака без предоставления в ЗАГС будущими супругами справки о генетической совместимости. Парламентарий упомянул о случаях рождения детей с заболеваниями, обусловленными генетикой родителей, и задался вопросом, насколько правильным и этичным будет подобный запрет.
«Какой-то фашизм вообще. Тут немножко на грани фола. Хотя я вас понимаю, мне тоже очень хочется, чтобы рождались здоровые дети. Но это прям Спарта», — отреагировала Иванова на слова Харасова. Но указала на рост числа детей-инвалидов и доли рожденных с психическими расстройствами.
Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с «РБК Уфа» пояснила, что рост числа детей с патологиями связан с генетической несовместимостью в меньшей степени, чем плохая экология, образ жизни и общее состояние здоровья родителей.
Минтруд в конце 2022 года признал, что число детей-инвалидов в России резко выросло за последние семь лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко в январе 2023-го сообщил, что в стране увеличилось и число детей с онкологическими заболеваниями. По данным Росстата, к 1 января 2023 года в России насчитывалось около 11 млн человек с инвалидностью, 722 тыс. из которых — дети.
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