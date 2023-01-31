Глава Минздрава назвал причину роста числа детей с онкозаболеваниями

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В России увеличилось количество детей, которые стоят на учете как больные онкологическими заболеваниями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло», — сказал Мурашко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике (цитата по «РИА Новости»).

При этом данных о количестве заболевших глава Минздрава не привел.

По словам министра, количество заболевших онкозаболеваниями детей на учете выросло за счет применения современных технологий в медицине, которые позволяют сохранять жизни детей.

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки в Россию оборудования и технологий, которые применяются для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга. В тот же день Минздрав сообщал РБК, что в ближайшее время при оказании медицинской помощи больным раком крови в России появится возможность использовать собственные клеточные технологии, вне зависимости от зарубежных разработок.

По данным Минздрава, разработками в сфере CAR-T-терапии (метод лечения некоторых типов рака крови, при котором собственные лейкоциты пациента генетически программируются на уничтожение раковых клеток) занимаются несколько российских научных учреждений. Выход на клинические испытания терапии запланирован на 2023 год, сообщала заместитель гендиректора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России, гематолог Татьяна Гапонова.