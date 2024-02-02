Медведев назвал условие превращения аэродромов НАТО в законные цели

Медведев назвал законной целью России возможное задействование ВСУ аэродромов стран НАТО, а также военнослужащих альянса, отправленных на Украину. Он также заявил об отсутствии планов Москвы нападать на членов альянса

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил страны НАТО об ответных мерах России на возможное предоставление их аэродромов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) или при отправке в ВСУ военнослужащих государств — членов Североатлантического альянса.

На своей странице во «ВКонтакте» Медведев прокомментировал предстоящие военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, назвав их самыми масштабными со времен холодной войны. Он отметил, что Москва не собирается нападать ни на одну страну альянса, но в случае «если они заиграются и посягнут на целостность» России, то «мгновенно получат адекватный ответ».

«Это будет означать только одно — большую войну, от которой НАТО уже не отвертится. То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших Вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги. Об этом стоит помнить всем каскам с натовскими символами, которые сегодня чванливо бряцают оружием недалеко от наших границ», — написал зампред Совбеза.

По мнению Медведева, учения НАТО говорят об опасениях членов организации и отсутствии веры в военные успехи ВСУ. Он назвал предстоящие маневры альянса «очень опасной игрой с огнем».