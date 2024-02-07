 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Карлсон отказался считать интервью с Путиным предательством

Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Jason Koerner / Getty Images)

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предаю мою страну? Нет, я люблю Америку», — сказал он в разговоре с корреспондентом «Известий».

Карлсон также назвал Москву «действительно хорошим городом». «Мне все равно», — отметил он.

Песков оставил без комментариев сообщения о визите Карлсона в АП
Политика
Такер Карлсон

Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у Путина.

Журналист объяснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. По его словам, западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

Карлсон также подчеркнул, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». Интервью опубликуют в соцсети X (ранее Twitter), владелец соцсети бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать его, рассказал журналист.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о предстоящем интервью. В Кремле ранее говорили, что к президенту ежедневно обращаются десятки СМИ из разных стран об интервью и однажды наступит момент, когда в такой беседе будет необходимость.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Персоны
Такер Карлсон Владимир Путин интервью США
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина
Политика
Белый дом оставил без ответа слова Карлсона о помехах интервью с Путиным
Политика
Песков оставил без комментариев сообщения о визите Карлсона в АП
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 06 фев, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 06 фев, 16:39
Игорная зона «Красная Поляна» поздравила всех с юбилеем Олимпийских игр Пресс-релиз, 11:30
Акции «Делимобиля» на первых торгах на Мосбирже подорожали почти на 20% Инвестиции, 11:25
Совфед одобрил закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии Политика, 11:19
Карлсон отказался считать интервью с Путиным предательством Политика, 11:18
«Никогда не прощу»: что делать, когда обида на родителей не проходит Pro, 11:16
Россия не получила ответ от Японии на предложение о помощи с косатками Общество, 11:09
Путин назвал богатейшим наследие Олимпиады в Сочи Спорт, 11:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Во дворе и по дороге в школу: новостройки, где дети будут в безопасности РБК и ПИК, 11:08
Бывший гендиректор Большого театра возглавил проект «Театральный маршрут» Общество, 11:07
Белгородский город Шебекино попал под обстрел Политика, 10:59
Редомициляция: с какими нюансами сталкиваются компании в России Pro, 10:56
Россиянина приговорили к 5 годам за неявку в воинскую часть в срок Политика, 10:56
Глава МАГАТЭ начал поездку на Запорожскую АЭС Политика, 10:49
В «Новых людях» заявили о необходимости борьбы с «вирусом доносительства» Политика, 10:41