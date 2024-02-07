Карлсон отказался считать интервью с Путиным предательством

Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным

Такер Карлсон (Фото: Jason Koerner / Getty Images)

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предаю мою страну? Нет, я люблю Америку», — сказал он в разговоре с корреспондентом «Известий».

Карлсон также назвал Москву «действительно хорошим городом». «Мне все равно», — отметил он.

Такер Карлсон прилетел в Москву 1 февраля. Позднее он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у Путина.

Журналист объяснил, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. По его словам, западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

Карлсон также подчеркнул, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». Интервью опубликуют в соцсети X (ранее Twitter), владелец соцсети бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать его, рассказал журналист.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о предстоящем интервью. В Кремле ранее говорили, что к президенту ежедневно обращаются десятки СМИ из разных стран об интервью и однажды наступит момент, когда в такой беседе будет необходимость.