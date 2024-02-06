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Политика ,  
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Песков оставил без комментариев сообщения о визите Карлсона в АП

Песков не стал комментировать данные о визите Карлсона в администрацию Путина
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Caitlin O’Hara / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что американский журналист Такер Карлсон побывал в администрации президента.

«Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь», — сказал Песков на брифинге (цитата по ТАСС).

Карлсон впервые приехал в Россию 1 февраля, сообщили телеграм-канал Mash и РЕН ТВ. Говоря о целях приезда, журналист заявил «Известиям», что хотел посмотреть на Москву, «поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено». Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что вечером 5 февраля автомобиль, на котором, предположительно, перемещается Карлсон, выехал из администрации президента.

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Такер Карлсон на конференции Turning Point Action 15 июля 2023 года

В конце августа 2023 года главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что Карлсон хочет взять интервью у российского президента. Позже журналист рассказал, что правительство США помешало его планам побеседовать с Путиным.

Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, который долгое время работал на Fox News. Его уволили оттуда в конце апреля 2023 года. Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, газета The New York Times назвала его «любимым ведущим» 45-го президента США Дональда Трампа.

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