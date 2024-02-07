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Политика ,  
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Посол сообщил о «хорошем пакете» документов по визиту Путина в КНДР

Мацегора: в рамках подготовки к визиту Путина в КНДР идет работа над документами
Ким Чен Ын и Владимир Путин
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / Sputnik / Reuters)

Сроки визита российского президента Владимира Путина в Северную Корею пока неизвестны, в настоящий момент идет работа над совместными документами, рассказал посол в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью ТАСС.

Посол отметил, что достигнута «принципиальная договоренность» о визите Путина, однако о датах «разговора пока не было».

«Подготовка [к визиту] ограничивается сейчас только работой над совместными документами, которые планируется подписать на его полях», — уточнил Мацегора. «Думаю, что это будет очень хороший пакет», — добавил он.

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Владимир Путин и Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Путина в страну в сентябре 2023 года во время визита в Россию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда заявил, что президент «с благодарностью» принял приглашение.

В середине января Песков рассказал, что визит Путина в Северную Корею может состояться «в обозримом будущем». «Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам», — отметил он. Песков не исключил, что президент встретится с главой северокорейского МИДа Цой Сон Хи.

В последний раз Путин был в Северной Корее в 2000 году, тогда в Пхеньяне он встретился с отцом Ким Чен Ына — Ким Чен Иром. По итогам переговоров главы государств договорились в случае опасности и агрессии в отношении России или КНДР «незамедлительно вступить в контакт друг с другом».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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