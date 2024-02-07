Премьер Японии заявил о стремлении к мирному договору с Россией
Япония по-прежнему намерена заключить мирный договор с Россией, заявил премьер страны Фумио Кисида, передает агентство Jiji.
Кисида выразил сожаление о том, что спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны не решен вопрос о Курилах и не заключен мирный договор.
О намерении подписать мирный договор также заявила глава МИД Японии Йоко Камикава. Кроме того, она выразила надежду на скорейшее возобновление «обменных мероприятий», таких как посещения могил бывшими жителями острова.
Япония и Россия не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио требует возврата южных Курил, Москва считает, что территории перешли в состав СССР по итогам Второй мировой.
В марте 2022 года из-за санкций, введенных в ответ на начало военных действий на Украине, Москва отказалась продолжать переговоры. Власти России внесли Японию в список недружественных стран и прекратили действие соглашений об облегченном посещении Курил японскими гражданами. Япония выразила протест.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько