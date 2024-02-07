Премьер Японии заявил о стремлении к мирному договору с Россией

Фумио Кисида (Фото: Issei Kato / Reuters)

Япония по-прежнему намерена заключить мирный договор с Россией, заявил премьер страны Фумио Кисида, передает агентство Jiji.

Кисида выразил сожаление о том, что спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны не решен вопрос о Курилах и не заключен мирный договор.

О намерении подписать мирный договор также заявила глава МИД Японии Йоко Камикава. Кроме того, она выразила надежду на скорейшее возобновление «обменных мероприятий», таких как посещения могил бывшими жителями острова.

Япония и Россия не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио требует возврата южных Курил, Москва считает, что территории перешли в состав СССР по итогам Второй мировой.

В марте 2022 года из-за санкций, введенных в ответ на начало военных действий на Украине, Москва отказалась продолжать переговоры. Власти России внесли Японию в список недружественных стран и прекратили действие соглашений об облегченном посещении Курил японскими гражданами. Япония выразила протест.