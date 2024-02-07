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Политика ,  
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Премьер Японии заявил о стремлении к мирному договору с Россией

Кисида: Япония по-прежнему намерена заключить мирный договор с Россией
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Issei Kato / Reuters)

Япония по-прежнему намерена заключить мирный договор с Россией, заявил премьер страны Фумио Кисида, передает агентство Jiji.

Кисида выразил сожаление о том, что спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны не решен вопрос о Курилах и не заключен мирный договор.

О намерении подписать мирный договор также заявила глава МИД Японии Йоко Камикава. Кроме того, она выразила надежду на скорейшее возобновление «обменных мероприятий», таких как посещения могил бывшими жителями острова.

Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией
Политика
Фумио Кисида

Япония и Россия не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио требует возврата южных Курил, Москва считает, что территории перешли в состав СССР по итогам Второй мировой.

В марте 2022 года из-за санкций, введенных в ответ на начало военных действий на Украине, Москва отказалась продолжать переговоры. Власти России внесли Японию в список недружественных стран и прекратили действие соглашений об облегченном посещении Курил японскими гражданами. Япония выразила протест.

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