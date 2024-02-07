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Канадская оппозиция призвала Трюдо уйти в отставку из-за ветерана СС

National Post: канадская оппозиция призвала Трюдо уйти в отставку из-за бойца СС

Канадские консерваторы «выстроились в очередь», чтобы спросить уйдет ли в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за выступившего в парламенте ветерана СС. Об этом пишет National Post.

Информацию о том, что канадский премьер лично пригласил военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько) выступить в парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году, опубликовало посольство России в Канаде. В ведомстве добавили, что канадский премьер направил Хунке приглашение «с подачи канадско-украинской общины, которая пять месяцев спустя по-прежнему хранит гробовое молчание, хотя знала о нацистском прошлом Хунки».

«И теперь мы знаем, что он поставил в неловкое положение украинского президента, пригласив нациста на крупный государственный визит», — сказал лидер консерваторов Пьер Пуальевр.

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Ярослав Хунка

Ветеран появился на заседании канадского парламента в сентябре 2023 года во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

После того как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота объявил об отставке. Извинения принес и Трюдо.

СК возбудил дело по статье о геноциде, МВД объявило его в розыск. Глава Минобороны Сергей Шойгу в середине октября поручил проработать вопрос экстрадиции Хунки.

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