Минобороны: два ракетоносца Ту-160 ВКС совершили 14-часовой полет над Баренцевым морем

Два Ту-160 ВКС совершили 14-часовой полет над Баренцевым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов, сообщает Минобороны.

«В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе», — уточняется в сообщении ведомства. В сопровождении ракетоносцев были самолеты МиГ-31 Военно-воздушных сил и ПВО Северного флота.

В середине февраля два Ту-160 также провели тринадцатичасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

В военном ведомстве напомнили, что такие полеты регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. 21 марта два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполняли плановый полет над нейтральными водами Японского моря, он продлился более семи часов.