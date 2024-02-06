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Военная операция на Украине ,  
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Польский генерал предложил странам ЕС помочь Киеву депортацией украинцев

Польский генерал предложил странам ЕС высылать подпадающих под призыв украинцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Бывший замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Евросоюза координированно депортировать граждан Украины призывного возраста, сообщает портал Onet.pl.

«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать», — заявил Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM.

По его мнению, депортация украинцев, проживающих в эмиграции, поможет Киеву решить проблему нехватки мобилизационных ресурсов.

В МИД Польши в ответ на запрос Onet.pl сообщили, что осознают проблему, которую представляет для Киева пребывание украинцев на территории страны, и «рассматривают, как могут поддержать украинскую сторону». Оптимальное решение — урегулировать этот вопрос на общеевропейском уровне, заключили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МВД республики порталу ответили, что «министерство не ведет никакую работу на этом направлении».

Генерал Скшипчак также отметил, что темпы мобилизации на Украине следует ускорить, поскольку «если они этого не сделают, то весной не смогут проводить оборонительные операции, не говоря уже о наступательных», передает Gazeta.pl. По словам военного, дефицит личного состава в ВСУ наблюдается с мая 2023 года.

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По данным ООН, после начала военной операции Украину покинули более 6,3 млн человек, в это число входят женщины и дети. С 24 февраля 2022 года в стране установлен режим военного положения. В период его действия мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать с Украины.

Украинские власти неоднократно высказывали недовольство тем, что многие мужчины призывного возраста находятся за пределами страны. 1 сентября 2023 года глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Киев может обратиться к другим странам с просьбой об экстрадиции уклонистов.

Спустя неделю, 7 сентября, Австрия, где проживают свыше 65 тыс. украинцев, сообщила, что не будет выполнять требование об экстрадиции, поскольку это стало бы «посягательством» на ее государственность. 14 января 2024 года об аналогичном решении правительства Эстонии заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

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