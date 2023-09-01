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В Верховной раде допустили экстрадицию сбежавших из страны уклонистов

На Украине допустили экстрадицию сбежавших из страны уклонистов
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Военная операция на Украине

Власти Украины могут обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших из страны уклонистов, заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«У нас сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи. Так что в любой фактически (кроме России) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность», — сказал он в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»)

Арахамия также отметил, что граждане, купившие поддельные справкам о негодности к службе по состоянию здоровья, могут нести уголовную ответственность как за подкуп должностного лица, так и за уклонение от мобилизации.

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

В конце августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации в стране еще не выполнен, поэтому нет нужды объявлять новую. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что военные обращались к нему, «чтобы дать возможность больше мобилизовать».

Теги
Украина Верховная рада Украины мобилизация
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