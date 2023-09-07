Власти Австрии отказались выдавать Украине мужчин призывного возраста

В МВД Австрии заявили, что не будут выдавать Украине мужчин призывного возраста

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщает газета Exxpress со ссылкой на МВД страны.

«Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали», — заявил изданию представитель ведомства. По апрельским данным ООН, в Австрии находятся 68 700 беженцев с Украины.

Реакция МВД Австрии последовала после заявлений главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что украинские власти могут обратиться к другим странам с просьбой об экстрадиции сбежавших из страны уклонистов.

«В любой фактически (кроме России) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность», — сказал Арахамия.

После начала российской военной операции на Украине в стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. На период мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

В результате конфликта, по данным на июнь 2023 года, 5,6–6,7 млн украинцев стали беженцами. Из них планируют вернуться 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн), сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на украинский Центр экономической стратегии.