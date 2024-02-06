 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сотни тракторов заблокировали дороги в Испании. Видео

Появились кадры с протестами фермеров в Испании

Сотни тракторов заблокировали дороги в Испании. Видео
Video

Испанские фермеры присоединились к протестам своих коллег из других стран — Франции, Нидерландов, Бельгии. В частности, они выехали на трассы Валенсии, где из-за протестов возникли длинные пробки.

Им противостояли полицейские, которые не пропустили тракторы на основные магистрали региона. Фермеры требуют ввести ограничения на дешевый импорт в страны ЕС, снизить налоги, а также ввести маркировку продуктов, которая указывала бы на их происхождение.

Почему по всей Европе продолжают протестовать фермеры
Политика

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Испания фермеры протесты
Материалы по теме
Почему по всей Европе продолжают протестовать фермеры
Политика
В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу навозом. Видео
Политика
Протесты фермеров в Брюсселе во время саммита ЕС по Украине. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 16:39
Суд отказал Трампу в уголовном иммунитете Политика, 18:33
Из МГУ украли картину художника Лагорио «Бурное море» Общество, 18:33
Автоконцерн MG Motor пообещал в 2024 году привезти в Россию 10 моделей Авто, 18:33
В России признали нежелательными организации крымских татар и профсоюзов Политика, 18:27
Бизнес исключил угрозу дефицита бананов в России из-за мухи в Эквадоре Бизнес, 18:10
Беглов уволил куратора энергетики и ЖКХ в Петербурге Политика, 18:09
Binance выплатит сотрудникам до $5 млн за данные по утечкам о листинге Крипто, 18:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Украинский глава Авдеевки сообщил о боях на улицах города Политика, 18:07
Как в Турции и Сирии живут спустя год после разрушительного землетрясения Общество, 17:59 
Хакеры украли €600 тыс. у Федерации современного пятиборья Франции Спорт, 17:59
Медведев сыграет в новом турнире в Эр-Рияде, где получит минимум $1,5 млн Спорт, 17:58
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 17:50
Россиянка проиграла 156-й ракетке мира на старте турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:48
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 17:44