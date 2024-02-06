Сотни тракторов заблокировали дороги в Испании. Видео

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Испанские фермеры присоединились к протестам своих коллег из других стран — Франции, Нидерландов, Бельгии. В частности, они выехали на трассы Валенсии, где из-за протестов возникли длинные пробки.

Им противостояли полицейские, которые не пропустили тракторы на основные магистрали региона. Фермеры требуют ввести ограничения на дешевый импорт в страны ЕС, снизить налоги, а также ввести маркировку продуктов, которая указывала бы на их происхождение.