Сотни тракторов заблокировали дороги в Испании. Видео
Испанские фермеры присоединились к протестам своих коллег из других стран — Франции, Нидерландов, Бельгии. В частности, они выехали на трассы Валенсии, где из-за протестов возникли длинные пробки.
Им противостояли полицейские, которые не пропустили тракторы на основные магистрали региона. Фермеры требуют ввести ограничения на дешевый импорт в страны ЕС, снизить налоги, а также ввести маркировку продуктов, которая указывала бы на их происхождение.
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